Il nuovo questore Anna Maria Di Giulio si è insediato in città

Oggi, giovedì 8 ottobre, con una breve cerimonia nel corso della quale è stato reso onore ai Caduti della Polizia di Stato, si è insediato il nuovo questore della provincia di Biella, dirigente superiore Anna Maria Di Giulio.

Chi è il nuovo questore

Originaria di Colleferro, in provincia di Roma, Anna Maria Di Giulio ha intrapreso la propria carriera nella Polizia di Stato nel 1992, quando ha frequentato per quattro anni l’Istituto Superiore di Polizia. Nel corso della sua lunga esperienza professionale ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi, maturando una significativa esperienza nei settori investigativi e della Polizia Scientifica.

Dopo il primo incarico nella Questura di Livorno, dove stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto, ha prestato servizio presso la Questura di Firenze, ricoprendo diversi ruoli nella Criminalpol, nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e nella Squadra Mobile. Rientrata a Roma, ha prestato servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia fino al 2010, per poi assumere la direzione dell’Unità Analisi Crimini Violenti della Direzione Centrale Anticrimine, contribuendo allo sviluppo di importanti innovazioni nel campo dell’investigazione scientifica, tra cui il sistema Nemesi.

Successivamente ha continuato la sua significativa esperienza nell’ambito della Polizia Scientifica, dirigendo il Gabinetto Regionale della Sardegna, il Gabinetto Interregionale per il Triveneto e il Gabinetto Regionale per la Lombardia, dove è nata la mostra itinerante “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, dedicata alla storia della Polizia Scientifica e all’evoluzione delle tecniche investigative forense.

I primi incontri con il personale

A seguito dell’insediamento, il nuovo questore ha incontrato i funzionari della Questura, le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e gli organi di informazione. Nel corso degli incontri ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico e la volontà di intraprendere con entusiasmo il percorso alla guida della Questura di Biella, mettendo a disposizione del territorio l’esperienza maturata nel corso della propria carriera e affrontando il nuovo ruolo di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza con spirito di collaborazione e attenzione alle esigenze della comunità.

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