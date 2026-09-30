Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Biella.

Si tratta del Maggiore Franco Grasso, 34 anni.

Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata e in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico, ha altresì conseguito un Master di II livello in Intelligence presso l’Università della Calabria.

Da Ufficiale Inferiore è stato destinato al 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di plotone. Successivamente ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Con il grado di Capitano è stato successivamente destinato al Nucleo Investigativo di Locri, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Sezione. Ha quindi assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Ha inoltre partecipato a una missione internazionale di peacekeeping sotto l’egida ONU in Iraq e

una missione di Commuity Policy sotto l’egida NATO in Kosovo.

Dal 21 settembre 2026 ricopre l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Biella nel

grado di Maggiore.

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