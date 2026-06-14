Il negozio di fiori di Mario Novaretti diventa sede di Sinistra Italiana. Il 9 luglio verrà inaugurata dal segretario nazionale Nicola Fratoianni. Cossu: «Sarà anche luogo di incontro e confronto con il mondo progressista».

Il negozio di fiori di Mario Novaretti diventa sede di Sinistra Italiana

A un anno dalla nascita della Federazione di Biella, Sinistra italiana fa un nuovo passo nel radicamento in città attraverso l’apertura della sede. Sede che non sorgerà in un luogo qualsiasi. Ma appunto in via Torino 43, in quella che per quasi 70 anni è stata la Floricoltura Novaretti, chiusa il 31 dicembre 2024.

Corsi e ricorsi storici per un locale che la politica l’ha “respirata” per decenni. L’84enne Mario Novaretti, successore dei genitori alla guida del negozio, è stato uno dei massimi esponenti della Democrazia Cristiana a Biella.

Oggi è conosciuto soprattutto per il ruolo all’interno di Ascom, associazione di cui è presidente da una vita. Ma in passato Novaretti è stato un noto amministratore pubblico. Negli anni Novanta era tra i principali volti dello “Scudo Crociato”, al fianco dei vari Squillario, Petrini e Cantono, e prima ancora del senatore Pella.

«Sarà uno spazio polifunzionale – spiega Corrado Cossu, segretario provinciale di Sinistra Italiana -. Oltre a organizzare l’attività politica di Si e Alleanza Verdi e Sinistra in provincia, vuole anche essere luogo di incontro e di confronto con il mondo progressista».

La Federazione sarà inaugurata ufficialmente giovedì 9 luglio alle 18 dal segretario nazionale Nicola Fratoianni e dalla segretaria regionale Alice Ravinale. Parteciperà anche il co-portavoce regionale di Europa Verde, Mauro Trombin, «visto che i nostri spazi saranno messi a disposizione anche di Europa Verde per rafforzare sempre di più Avs nel Biellese».

Due anteprime

Prima dell’inaugurazione ufficiale, la Federazione vedrà due “anteprime” che disegnano già un percorso rispetto all’utilizzo di quegli spazi. «Cominceremo sabato 20 giugno alle 10 con un dibattito su “Cuba no está sola” – prosegue Cossu -. Testimonieranno la parlamentare europea di Avs Ilaria Salis e il co-portavoce di Europa Verde Mauro Trombin. Entrmbi sono di recente tornati da missioni di cooperazione e aiuto concreto alla popolazione dell’isola. Dopo le nuove aggressioni trumpiane e il tentativo di soffocamento con il blocco delle importazioni energetiche».

Discuterà con loro Sisinnio Guido Milani, cooperante e attivista di Sinistra italiana biellese.

La seconda “anteprima” sarà il sabato successivo, il 27 giugno, sempre alle 10 e sempre in via Torino 43, per la presentazione del libro “X Mas” del giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli.

Il libro di Pucciarelli vuole rispondere alla domanda: cosa è stata la Decima Flottiglia Mas? E che cosa significa politicamente e culturalmente, quindi, rivendicarne ancora adesso il simbolo, a mo’ di slogan, di sberleffo e rivalsa? «Questo libro fa luce su una pagina dolorosa della nostra storia – conclude Cossu -. Ma soprattutto sulle verità e sulle bugie di chi, ancora adesso, vorrebbe fare della Decima Mas un uso politico ed elettorale».

A discutere con Pucciarelli ci sarà la vice presidente dell’Anpi provinciale, Nicoletta Feroleto.

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