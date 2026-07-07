Il ministro Salvini: “Per elettrificare la Biella-Novara siamo pronti”

“Dopo due anni di proficuo lavoro fra Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato c’è anche un’ipotesi progettuale dell’elettrificazione e velocizzazione della linea Biella-Novara per arrivare a Milano. Ho chiesto ai territori, alle province, ai sindaci e agli imprenditori se sono disponibili a tre anni di sospensione della linea, perché per elettrificare devi chiedere dei sacrifici. Però mi sembra che i territori, pur di tornare ad avere un collegamento diretto veloce e costante con Milano, siano disponibili ad affrontare questo percorso, che è quantificato in circa 180 milioni di euro”. Così il vice premier Matteo Salvini sulla possibile elettrificazione della ferrovia Biella-Novara. “Se i territori sono d’accordo – ha proseguito – bisognerà parlare anche con la Regione, ovviamente. Io sono pronto a partire”. Salvini ha partecipato a Ghislarengo (Vercelli) all’incontro istituzionale per l’avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese tratta Masserano – Ghemme”.

Ansa

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