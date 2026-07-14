Attualità
Il ministro Gilberto Pichetto intervistato sul treno da un bambino
Il ministro Gilberto Pichetto intervistato sul treno da un bambino.
E’ lo stesso Gilberto Pichetto a raccontare la sua esperienza.
!In treno verso Roma ho avuto un compagno di viaggio speciale.
Leone si è seduto accanto a me e mi ha fatto tante domande sull’ambiente, sul mio lavoro e su cosa fa il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
È stata una vera intervista, e con il mio intervistatore ero in grande sintonia. Su una cosa, però, non ci siamo trovati: la squadra del cuore. Ma siamo rimasti comunque amici.
Mi ha detto che chiederà alla maestra di invitarmi in classe, a settembre.
Ci sarò!!
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