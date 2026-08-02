Il maresciallo Vincenzo Matarazzo comandante stazione a Candelo.

Il maresciallo Vincenzo Matarazzo comandante stazione a Candelo

Originario della provincia di Ragusa, arruolato nell’Arma nel 2019, il Maresciallo Ordinario Vincenzo MATARAZZO rappresenta la nuova generazione di sottufficiali dei Carabinieri.

Nonostante la giovane età, il suo curriculum vanta già esperienze operative di rilievo, ove ha maturato una solida competenza professionale e una spiccata attitudine al rapporto con il cittadino. L’insediamento è stato suggellato da una breve ma significativa cerimonia alla presenza dei militari della Stazione.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, Colonnello Marco GIACOMETTI, ha voluto sottolineare l’importanza del momento apponendo personalmente sull’uniforme del Maresciallo il distintivo “omerale”, il fregio da braccio che identifica formalmente il Comandante di Stazione, pilastro della presenza dell’Arma sul territorio. Al Maresciallo Ordinario Vincenzo MATARAZZO vanno gli auguri di buon lavoro e i più sentiti auspici di ogni successo professionale da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Biella, certi che saprà interpretare al meglio il delicato ruolo di presidio di legalità e sicurezza al servizio della comunità ricompresa nel territorio della Stazione Carabinieri di Candelo.

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