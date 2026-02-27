Seguici su

Attualità

Il Lotto premia il Piemonte con 88mila euro

L’ultima estrazione di giovedì ha visto ottime vincite,

Pubblicato

7 secondi fa

il

Il Lotto premia il Piemonte. Come riporta Agipronews, Nel concorso di giovedì 26 febbraio, le vincite più importanti hanno regalato alla regione un totale di 88.989 euro. In Via Giacomo Battistini a Novara centrato un colpo da 67.250 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Mentre presso il punto vendita in Via Ottavio Assarotti a Torino vinti 21.739 euro con una Cinquina Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 234,7 milioni di euro dall’inizio del 2026.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.