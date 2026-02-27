Il Lotto premia il Piemonte con 88mila euro

Il Lotto premia il Piemonte. Come riporta Agipronews, Nel concorso di giovedì 26 febbraio, le vincite più importanti hanno regalato alla regione un totale di 88.989 euro. In Via Giacomo Battistini a Novara centrato un colpo da 67.250 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Mentre presso il punto vendita in Via Ottavio Assarotti a Torino vinti 21.739 euro con una Cinquina Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 234,7 milioni di euro dall’inizio del 2026.

