Attualità
Il Lotto premia il Piemonte con 88mila euro
L’ultima estrazione di giovedì ha visto ottime vincite,
Il Lotto premia il Piemonte. Come riporta Agipronews, Nel concorso di giovedì 26 febbraio, le vincite più importanti hanno regalato alla regione un totale di 88.989 euro. In Via Giacomo Battistini a Novara centrato un colpo da 67.250 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Mentre presso il punto vendita in Via Ottavio Assarotti a Torino vinti 21.739 euro con una Cinquina Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 234,7 milioni di euro dall’inizio del 2026.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella1 giorno fa
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Circondario2 giorni fa
19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo
Fuori provincia2 giorni fa
Calcio in lutto per Gianluca, dirigente morto a soli 60 anni
Fuori provincia2 giorni fa
E’ morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della mamma
Biella2 giorni fa