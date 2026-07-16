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Il gran caldo rimane, ma in serata potrebbe piovere
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio
Il gran caldo rimane, ma in serata potrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il gran caldo rimane, ma in serata potrebbe piovere
La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 23,4°C. La velocità del vento è moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungono i 7 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno al 70%.
Durante la mattina, il cielo continua a essere caratterizzato da nubi sparse, mentre la temperatura sale fino a 25,5°C alle 8. La velocità del vento rimane contenuta, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità inizia a diminuire, arrivando al 62%.
Il pomeriggio porta un cielo sereno, con temperature che raggiungono il picco di 33,1°C alle 14. Le condizioni di vento sono favorevoli, con una leggera brezza da Sud Est e una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità continua a scendere, attestandosi al 41%.
Nella sera, il cielo si copre progressivamente, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che scendono a 27°C entro le 20. La probabilità di precipitazioni aumenta, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 22. L’umidità risalirà, raggiungendo il 65%.
Le previsioni meteo indicano quindi una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente caldo e soleggiato, con un possibile cambiamento nel corso della sera.
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