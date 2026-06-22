Il “gigante buono” del Cammino di Oropa ha trovato una nuova famiglia.

Il “gigante buono” del Cammino di Oropa ha trovato una nuova famiglia

Il gigante buono ha trovato famiglia. A maggio, era diventato virale un cane: la “mascotte del cammino di Oropa”.

Con la sua mole imponente e la sua infinita dolcezza, il pastore del Caucaso un giorno aveva iniziato ad accompagnare spontaneamente viandanti e pellegrini lungo il tragitto che conduce al Santuario di Oropa, seguendoli lungo il percorso con passo tranquillo e atteggiamento mansueto, tanto da conquistare rapidamente il cuore e la simpatia di tutti. Preoccupati per la sua incolumità, alcuni escursionisti lo avevano segnalato ai carabinieri forestali, che avevano poi provveduto a recuperarlo e ad affidarlo al canile di Cossato, dove però è rimasto ben poco.

Dopo la pubblicazione dell’appello per trovargli una nuova famiglia, infatti, sono arrivate numerose richieste di affido, una proveniente persino dalla Sicilia. Il cane ha quindi trovato una sistemazione in tempo record nel Biellese.

Al momento è in una situazione di pre affido in attesa della fine del periodo di 2 mesi necessario per completare l’iter di adozione.

Il “gigante buono”, chiamato così per la sua grande stazza, viveva in un ambiente rurale e nonostante la razza, la vita da guardiano del gregge non faceva proprio per lui, la sua vera vocazione era cercare il contatto e l’affetto delle persone.

I viandanti l’hanno descritto come dolce e socievole, pregi che sono stati riconfermati dalla responsabile del canile di Cossato, Simona Vialardi: «È tranquillo con gli altri cani e molto affettuoso con le persone – spiega -, è un cane gioioso che ama stare all’aria aperta e fare lunghe passeggiate».

Un lieto fine per il gigante buono del Cammino di Oropa, che ha finalmente trovato la compagnia e l’affetto di una nuova famiglia che se ne prenderà cura.

Luca Neggia

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