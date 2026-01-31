AttualitàBiella
Il fine settimana si apre con cielo coperto. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La notte si presenta con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai +3,5°C, con una leggera diminuzione fino a +2,6°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa è totale, con un’umidità che si mantiene elevata, intorno al 93%.
Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto. Le temperature salgono lentamente, raggiungendo circa +4,9°C entro le 11:00. La velocità del vento varia tra i 5 e i 7 km/h, mantenendosi prevalentemente da nord-ovest. L’umidità si attesta attorno all’81%, con una pressione atmosferica stabile.
Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiscono sostanziali cambiamenti. Il cielo rimane coperto, con temperature che toccano un massimo di +7,1°C. La velocità del vento è leggera, oscillando tra 2 e 4 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica continua a rimanere stabile.
La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono intorno ai +4°C. Il cielo è ancora coperto, ma si assista a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. La velocità del vento si mantiene tra 1 e 5 km/h, con direzione sud-ovest.
In sintesi, a Biella si prevedono condizioni di meteo prevalentemente coperto, con temperature fresche e umidità elevata.
