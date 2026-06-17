Il Comune di Biella cerca due dipendenti a tempo indeterminato

L’ufficio Personale del Comune di Biella comunica che sono aperte le candidature per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato.

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Specialista dell’area tecnica. La scadenza è fissata per il 6 luglio 2026 alle ore 12. Tutte le info e il link per presentare la candidatura qui: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/86e0ca2a8b824bf289873656cba48acc

Sono inoltre aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Specialista informatico. Scadenza: 6 luglio 2026 alle ore 12 (https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/9f5e235f7745450187fb930c78354a14)

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