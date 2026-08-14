Bisogna resistere ancora fino a Ferragosto.

Il caldo estremo proseguirà fino a Ferragosto

A partirà da domenica, infatti, il caldo diventerà meno soffocante e arriveranno finalmente le prime attesissime piogge, fondamentali anche per sperare di avere la meglio sull’incendio che ormai da oltre una settimana sta devastando il Monte Barone e le aree montane limitrofe.

La vera svolta, secondo le previsioni attuali, potrebbe arrivare proprio tra domenica 16 e lunedì 17 agosto: dovrebbe aumentare l’instabilità, con possibilità di temporali, mentre le temperature potrebbero scendere sensibilmente, soprattutto nella giornata di lunedì, coma massime di nuovo al di sotto dei 30° e minime tra i 15 e i 20 gradi. Previsti temporali anche per la giornata di martedì, che dovrebbe rivelarsi ancora più fresca delle precedenti.

Per il Biellese, quindi, la settimana di Ferragosto potrebbe segnare il passaggio dal caldo intenso a condizioni decisamente più fresche e instabili, anche se la previsione oltre i 5-6 giorni è naturalmente meno affidabile. Le indicazioni attuali sono comunque interessanti anche per l’emergenza incendi in Valsessera: un eventuale passaggio temporalesco e il calo delle temperature sarebbero particolarmente importanti, anche se un temporale non equivale necessariamente a precipitazioni diffuse e sufficienti a risolvere la situazione.

«Una lieve bassa pressione in quota – si legge sull’ultimo bollettino meteorologico diffuso ieri da Arpa Piemonte – sta avanzando lentamente dalla Francia verso il Golfo Ligure e la Corsica, indebolendo parzialmente sul Piemonte il campo di alta pressione esteso dal Maghreb a tutta l’Europa centro-meridionale, responsabile delle attuali condizioni di caldo anomalo, e innescando lo sviluppo di rovesci e temporali, con fenomeni che potranno essere localmente forti, dalle Alpi alle pianure. Domani (oggi, ndr), dopo alcune locali precipitazioni residue ancora al mattino tra pianure e colline, inizierà gradualmente a rafforzarsi di nuovo un promontorio anticiclonico nord-africano sull’Europa occidentale, riportando tempo più stabile e soleggiato per le giornate successive, col ritorno del caldo intenso fino a Ferragosto».

Fino a Ferragosto, appunto, poi, colpi di scena permettendo, le temperature dovrebbero tornare ad essere più umane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook