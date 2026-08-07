Nella suggestiva notte di San Lorenzo, Candelo si trasforma nel teatro a cielo aperto de “Il Borgo dei Desideri” per l’edizione 2026 de “Il Borgo dei desideri”, evento promosso a livello nazionale dall’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia.

Il Borgo dei desideri fa tappa a Candelo

Lunedì 10 agosto 2026 con ritrovo presso l’ingresso del Ricetto Medievale alle ore 21:15 i partecipanti potranno ammirare costellazioni, pianeti e stelle cadenti insieme agli esperti dell’Unione Biellese Astrofili, far scoprire insieme le meraviglie dello spazio grazie ai loro telescopi e alla loro competenza.

In regalo per i visitatori ci sarà l’esclusivo cappellino targato de “Il Borgo dei desideri” (distribuito fino a esaurimento scorte).

Tutti sono invitati a scrivere un desiderio: il testo più bello ed emozionante selezionato dalla giuria a livello nazionale si aggiudicherà una Smartbox per un weekend di soggiorno per due persone in uno dei borghi più belli d’Italia aderenti.

«”Il Borgo dei Desideri” rappresenta una straordinaria vetrina per Candelo e un momento di aggregazione aperto a tutti,» commenta il Sindaco Paolo Gelone. «Tra divulgazione scientifica e fascino delle stelle, ringrazio l’Unione Biellese Astrofili per la collaborazione e vi aspettiamo numerosi per esprimere un desiderio insieme sotto il cielo stellato.»

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