AttualitàBiella
Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola
Tante notizie interessanti
Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 14 giugno, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dalle problemtiche legate al verde pubblico alle polemiche per la nuova chiusura del ponte della tangenziale. E tanto altro ancora…
Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!
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