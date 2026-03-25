“I suoi familiari sono trattenuti in caserma”: la truffa frutta 5000 euro

Sono riusciti a farsi consegnare 5000 euro da una anziana di Pollone alcuni malviventi. Nella giornata di ieri, spacciandosi per carabinieri, hanno contattato l’anziana spiegando che i suoi familiari erano trattenuti in caserma.

La donna preoccupata non ha esitato a mettere insieme ciò che aveva in casa.

Solo successivamente ha capito che si era trattato di una truffa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook