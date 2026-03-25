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“I suoi familiari sono trattenuti in caserma”: la truffa frutta 5000 euro

Colpo messo a segno dai malviventi ai danni di un’anziana di Pollone.

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12 secondi fa

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si fingono carabinieri

“I suoi familiari sono trattenuti in caserma”: la truffa frutta 5000 euro

Sono riusciti a farsi consegnare 5000 euro da una anziana di Pollone alcuni malviventi. Nella giornata di ieri, spacciandosi per carabinieri, hanno contattato l’anziana spiegando che i suoi familiari erano trattenuti in caserma.
La donna preoccupata non ha esitato a mettere insieme ciò che aveva in casa.
Solo successivamente ha capito che si era trattato di una truffa.

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