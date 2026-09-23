I finanzieri di Biella, Vercelli, Novara e Vco a Oropa per celebrare San Matteo

Nella mattinata di ieri, i finanzieri delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli si sono ritrovati al Santuario di Oropa, nella suggestiva e raccolta cornice della seicentesca Basilica Antica, per onorare San Matteo Apostolo ed Evangelista, che “prima di essere chiamato dal Nostro Signore Gesù alla Sua sequela, esercitava le funzioni di pubblico esattore dei redditi dello Stato”, dichiarato ufficialmente Celeste Patrono della Guardia di Finanza con “Breve Pontificio” del 10 aprile 1934.

Finanzieri a Oropa per celebrare San Matteo

La solenne funzione religiosa, alla quale hanno preso parte anche le massime autorità civili e militari della provincia, presieduta dal vescovo Roberto Farinella, e concelebrata dal vicario generale della Diocesi di Novara, Fausto Cossalter, da don Salvatore Giangrieco dell’Arcidiocesi di Vercelli, dal cappellano militare del comando regionale della Guardia di Finanza, don Antonio Zimbone, e da tutti i cappellani militari della 1ª Zona Pastorale Piemonte – Valle d’Aosta, ha visto la partecipazione delle rappresentanze delle Fiamme Gialle, in servizio e in congedo, delle quattro province, con i loro ufficiali, tra i quali il comandante provinciale di Vercelli. Presenti anche i signori Alberto e Francesco Casotti, rispettivamente figlio e nipote del maresciallo maggiore Romano Casotti, Medaglia d’Oro al Merito Civile, deceduto tragicamente nella zona di Omegna il 10 ottobre 1976, mentre partecipava alle ricerche di un uomo disperso in montagna.

Durante l’omelia, monsignor Farinella, non senza aver prima ricordato che quest’anno ricorre il centenario dell’Ordinariato Militare per l’Italia, istituito nel 1926 per provvedere all’assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti alle forze armate di religione cattolica, ed aver dedicato un pensiero ai caduti in servizio e alle vittime del dovere e ai loro familiari, ha offerto intensi spunti di riflessione sull’importanza della missione assegnata al Corpo, che si pone al servizio della collettività, difendendo le libertà economiche dei cittadini, per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.

Al termine del rito religioso, il comandante provinciale di Biella, colonnello Stefano Lampone ha espresso sentimenti di stima e gratitudine nei confronti del vescovo di Biella e degli altri alti prelati presenti, per la particolare e sentita vicinanza sempre dimostrata alla Guardia di Finanza.

I militari hanno poi donato al vescovo e al rettore del Santuario di Oropa, canonico Michele Berchi, un crest, simbolo delle tradizioni militari del comando regionale della Guardia di Finanza di Piemonte-Valle d’Aosta, personalizzato a ricordo della giornata.

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