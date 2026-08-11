Un lieto fine a quattro zampe quello andato in scena a Pralungo, dove il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio per la piccola Reina. Erano circa le 23 quando la pattuglia dell’Arma, in servizio lungo via Garibaldi, ha notato la cagnolina vagare visibilmente disorientata in mezzo alla strada, con il rischio concreto di essere investita dai veicoli di passaggio.

I carabinieri a Pralungo salvano una cagnolina dispersa

Alla vista dei militari, spaventata dalla situazione, Reina ha tentato inizialmente di fuggire. Con pazienza e delicatezza, i Carabinieri sono però riusciti a conquistare la sua fiducia, rassicurandola e mettendola finalmente al sicuro.

Anziché trasferire l’animale direttamente al canile, i militari hanno scelto di indagare nei paraggi per individuarne la provenienza. Notato un piccolo varco nella recinzione di un’abitazione poco distante, hanno suonato alla porta. Ad aprire è stata la proprietaria che, già addormentata, non si era ancora accorta della fuga della sua amata Reina.

La gratitudine della donna verso i Carabinieri è stata enorme. A testimonianza di un legame speciale, pochi giorni dopo la pattuglia è tornata a far visita a Reina e alla sua padrona per sincerarsi che la cagnolina stesse bene, chiudendo così una storia di straordinaria sensibilità e vicinanza al cittadino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook