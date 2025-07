Grande viabilità, apertura tutti i giorni del Colle di Tenda

A partire da venerdì il tunnel del colle di Tenda che collega il Piemonte alla Francia meridionale è aperto dalle 6 a 21 tutti i giorni della settimana, almeno fino al 14 settembre, sempre con transito a senso unico alternato regolato da semaforo. A dare il via libera all’attesa estensione dell’orario continuato di apertura anche nei giorni feriali è stata la Conferenza intergovernativa italo-francese che si è riunita giovedì 17 luglio.

Apertura tutti i giorni del Colle di Tenda

Sono quindi abolite le fasce orarie che erano in vigore nei giorni feriali dall’inaugurazione del tunnel fino ad oggi (6-9, 12.30-14.30 e 18-21), mentre nei giorni festivi era già in vigore l’orario continuato 6-21. La decisione è stata presa dopo l’analisi dei flussi di circolazione nelle prime settimane di apertura e dopo un ultimo test sui fumi nel tunnel avvenuto martedì notte. In queste prime settimane di apertura sono stati almeno 33.000 i veicoli leggeri che hanno attraversato il Tenda.

Il commento del governatore

“Nel corso delle prossime riunioni della Cig – anticipano il presidente della Regione, Cirio, e l’assessore Gabusi – verranno definiti gli orari di apertura per le festività natalizie e per il periodo invernale successivo, affinché questa arteria fondamentale per il Piemonte e le Alpi del Sud possa tornare ad essere pienamente fruibile in sicurezza e continuità. Noi proseguiamo a lavorare in sinergia con le autorità francesi, affinché il ripristino totale della viabilità e la piena funzionalità del collegamento non siano più soggetti a interruzioni o ritardi. L’obiettivo rimane il transito con doppio senso di marcia, che secondo il Politecnico di Torino, a cui la Regione ha commissionato uno studio, è possibile”.

