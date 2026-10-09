Grande Biella! Dopo un anno la buca e’ stata chiusa

Da mesi una buca piuttosto profonda faceva bella mostra di se’ in via Garlanda, nel cuore di Biella. Quel tratto di strada, all’incrocio con via Oberdan, nei mesi scorsi era stato oggetto di lavori a causa di una perdita d’acqua.

Nel risistemare il manto stradale qualcosa però non ha funzionato e nel tempo si è creato un piccolo, ma pericoloso cratere. L’amministrazione comunale è subito intervenuta, non ha chiuso il buco ma ha piazzato delle transenne per evitare che qualcuno ci finisse dentro con un piede o con una ruota.

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Nei giorni scorsi il Comune e’ intervenuto risolvendo il problema. Chi va piano, va sano e va lontano…

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