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Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci»

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14 secondi fa

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Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci»
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Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci».

Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci»

Nuova segnalazione dal Gorgomoro da parte di un lettore, che richiama l’attenzione sulle condizioni di alcuni tratti del percorso. «Dopo l’area attrezzata – scrive – si incontrano alcuni ponticelli che mostrano evidenti segni di usura e che non trasmettono particolare tranquillità a chi deve attraversarli a piedi».
«A questo si aggiunge una vegetazione molto rigogliosa che diventa soffocante, come si vede nella fotografia che allego».

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