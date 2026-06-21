AttualitàBiella
Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci»
Segnalazione
Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci».
Gorgomoro, «vegetazione soffocante e ponti malconci»
Nuova segnalazione dal Gorgomoro da parte di un lettore, che richiama l’attenzione sulle condizioni di alcuni tratti del percorso. «Dopo l’area attrezzata – scrive – si incontrano alcuni ponticelli che mostrano evidenti segni di usura e che non trasmettono particolare tranquillità a chi deve attraversarli a piedi».
«A questo si aggiunge una vegetazione molto rigogliosa che diventa soffocante, come si vede nella fotografia che allego».
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Fuori provincia1 giorno fa
Malore mentre taglia l’erba: muore operaio di 63 anni
Attualità2 giorni fa
Ponte di Biella chiuso: Futuro Nazionale ha la soluzione
Attualità2 giorni fa
Diciottenne muore nell’incidente nel giorno del suo compleanno
Cronaca2 giorni fa