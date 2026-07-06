“Gli Orsi” anima l’estate dei bambini con Summer Jump e Parco Avventura.

“Gli Orsi” anima l’estate dei bambini con Summer Jump e Parco Avventura

Il Centro Commerciale Gli Orsi, riferimento per lo shopping e il tempo libero nel biellese, pensa anche quest’estate ai più piccoli, con due attrazioni dedicate: dal 6/7 al 6/8 dalle 15 alle 19 debutta il Summer Jump, per giocare saltando; mentre dal 7/8 al 7/9, nella stessa fascia oraria, torna il Parco Avventura pensato per regalare simpatiche sfide e percorsi adatti a tutti. Si potrà accedere ad entrambe le attività esibendo all’ingresso dell’area giochi uno scontrino di qualsiasi importo del giorno corrente

Le due iniziative si inseriscono nel calendario estivo del Centro con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’occasione di svago e intrattenimento durante i mesi più caldi. Grazie a strutture pensate appositamente per i bambini, Gli Orsi conferma la propria attenzione verso il pubblico più giovane, in un’esperienza capace di coniugare gioco, movimento e socializzazione, in un contesto sicuro e stimolante.

“Da anni lavoriamo per fare degli Orsi qualcosa di più di uno spazio dedicato allo shopping. Con queste iniziative vogliamo dedicare un’attenzione particolare ai nostri visitatori più giovani e alle loro famiglie – afferma Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi – L’estate è il periodo ideale per trascorrere del tempo insieme e creare occasioni di svago e divertimento. Summer Jump e Parco Avventura nascono proprio con questo obiettivo: offrire ai bambini attività coinvolgenti e dinamiche in un ambiente protetto. Siamo certi che queste attrazioni contribuiranno a rendere ancora più speciale l’estate dei nostri piccoli ospiti”.

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