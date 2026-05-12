Attualità
Giovane motociclista cade a Quaregna a causa dell’asfalto viscido
La ragazza è rimasta ferita e portata all’ospedale di Ponderano.
Incidente stradale alle 9 di ieri lunedì’ 11 maggio.
Giovane motociclista cade a Quaregna a causa dell’asfalto viscido
Una ragazza all’altezza della rotonda di Quaregna Cerreto Castello a bordo di un ciclomotore cadeva. La giovane aveva riferito di aver tentato di evitare un tombino. Era però scivolata anche a causa dell’asfalto viscido. A rimanere ferita una ragazza del 2006 residente in zona. Sul posto i carabinieri per i rilievi, oltre al personale del 118 per prestare le cure del caso.
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