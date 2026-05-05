Attualità
Ginnastica ritmica: ottima Pietro Micca nelle gare d’insieme
Presente con quattro squadre anche APD Pietro Micca con risultati soddisfacenti.
Sabato 2 maggio a Cuneo la ginnastica ritmica si è espressa in una delle gare più affascinanti del settore: la gara d’insieme, nella quale le ginnaste scendono in pedana a coppie o in squadra muovendo contemporaneamente tutti gli attrezzi. Presente con quattro squadre anche APD Pietro Micca con risultati soddisfacenti.
Portano a casa la vittoria Noemi Pasquadibisceglie e Ginevra Saviolo che presentano il loro esercizio alle clavette nel livello LE2 categoria allieve. Una buona prestazione che chiude al meglio la loro prima gara insieme.
Nel livello LC1 categoria allieve open presentano l’esercizio ai quattro cerchi Cecilia Tibi, Elisabetta Micheletti, Jennifer Pagan e Bianca Vezzoli che terminano la loro gara con una buona sesta posizione.
Cinque cerchi per Sara Caldera, Rebecca Prina Mello, Nina Tua, Clarissa Ghiardo e Beatrice Zerbola che ottengono il settimo posto sempre nella gara di LC1 ma in categoria allieve. Mentre in LB1 esordio per Viola Bertagnini, Asia Vittoria Marchesini e Melissa Zerbola che si esprimono con i tre cerchi nella loro prima gara di squadra. Tanta determinazione le fa ben recuperare dopo qualche sbavatura chiudendo in settima posizione.
Team di allenatrici soddisfatte e consapevoli che i piccoli errori sono lo spunto perfetto per lavorare ancora di più da qui a fine stagione.
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