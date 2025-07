Gattino smarrito a Biella vicino allo stadio. Qualcuno lo riconosce? Da questa mattina non torna a casa il piccolo micino della foto. Si è smarrito in via Pietro Torrione, nella zona del “Pozzo-Lamarmora”.

Chiunque dovesse vederlo o comunque avere informazioni utili al ritrovamento dell’animale è pregato di contattare i proprietari. I recapiti telefonici sono i seguenti: 392 1245337 e 366 1195317.

