Gaia all’Alpàa di Varallo

Gaia all’Alpàa. La cantautrice italo-brasiliana, idolo dei giovani, si sibirà martedì 14 luglio in Piazza Vittorio Veneto.

Gaia Gozzi, questo il suo nome completo, è il penultimo nome del calendario della 50esima edizione della festa all’ombra del Sacro Monte di Varallo.

Gaia all’Alpàa

Porterà sul palco un repertorio capace di unire pop, ritmo latino e sonorità internazionali. Dai brani che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, come “Chega” e “Cuore amaro”, fino ai lavori più recenti. La sua presenza arricchisce il calendario dell’Alpàa con una serata pensata per un pubblico ampio e trasversale.

Nata a Guastalla nel 1997, Gaia ha cittadinanza italiana e brasiliana e porta nella sua musica una forte impronta multiculturale. Dopo il secondo posto a X Factor nel 2016, ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2020, imponendosi con una voce riconoscibile e uno stile personale.

Il successo è proseguito con album, tournée e partecipazioni importanti. Nel 2021 ha gareggiato al Festival di Sanremo con “Cuore amaro”, mentre negli anni successivi ha collaborato con diversi artisti della scena italiana. Tra i brani più popolari anche “Sesso e samba”, realizzato con Tony Effe, diventato uno dei tormentoni più forti dell’estate 2024.

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