l comitato Costituente di Futuro Nazionale Biella 352 era in piazza Falcone a Biella. Obiettivo? Informare i cittadini sulle nostre proposte politiche, sia locali che nazionali.

Futuro Nazionale Biella torna in piazza

“Ma fermi tutti! Vogliamo anticipare i tempi e scriverlo noi il verbale per i “compagni aritmetici”, quelli che passano le giornate con il righello e lo zoom sulle foto per contare quanti passanti si sono fermati – spiegano dal direttivo -. Ci pensiamo noi a farvi felici: “Guardate le foto! Non c’era nessuno! Deserto totale! Nessuno ci ha filato di striscio!”

Ecco, adesso che abbiamo nutrito il vostro ego e potete passare una domenica serena convinti di aver vinto la battaglia dei gazebo, torniamo alla realtà.

Mentre voi vi laureate in scienze del conteggio visivo sui social, noi facciamo una cosa un po’ più concreta: contiamo le tessere, che strano a dirsi, sono in costante aumento.

Continuate pure a fare i geometri delle piazze. Noi, nel frattempo, ci teniamo i pallottolieri pronti per quando ci sarà da contare qualcosa di leggermente più importante: i voti alle prossime elezioni”.

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