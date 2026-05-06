Furto in un negozio a Gaglianico: rubate giacche firmate

Un furto con scasso ha colpito nella notte un noto esercizio di abbigliamento a Gaglianico. I malviventi si sono introdotti nel locale forzando una porta secondaria, dopo aver preliminarmente neutralizzato e danneggiato il sistema di allarme per agire indisturbati.

Una volta all’interno, i ladri hanno puntato direttamente al denaro e alla merce di valore: il bottino comprende due cassette metalliche del fondo cassa, contenenti alcune centinaia di euro in contanti, e una selezione di giacche da uomo firmate.

L’amara scoperta è avvenuta al momento della riapertura da parte della proprietaria, una donna di 57 anni, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici per individuare tracce utili a risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

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