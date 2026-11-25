Funivia di Oropa, approvato il progetto da 12,3 milioni.

Funivia di Oropa, approvato il progetto da 12,3 milioni

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la revisione generale e l’ammodernamento dell’impianto. Il sindaco Marzio Olivero: «Un altro passo concreto. Gli atti dimostrano il lavoro fatto, non siamo rimasti fermi».

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la revisione generale e l’ammodernamento dell’impianto che collega Oropa a Oropa Sport e al Lago del Mucrone. Un intervento dal valore complessivo di 12,3 milioni di euro, che permette ora di procedere verso la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.

È una tappa significativa di un percorso complesso, che negli ultimi mesi ha richiesto approfondimenti, verifiche tecniche e il confronto con diversi enti. Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, il progetto è stato aggiornato sulla base delle osservazioni ricevute, sottoposto a verifica e infine validato dal Responsabile unico del progetto. Il rapporto conclusivo della società incaricata delle verifiche ha dato esito favorevole.

Il progetto prevede un intervento complessivo sulle principali componenti della funivia: dalle vetture alle parti meccaniche e alle funi, dagli impianti elettrici alle stazioni, fino agli adeguamenti necessari per rispondere agli standard di sicurezza e alle normative vigenti.

«Sappiamo quanto i biellesi aspettino il ritorno della funivia e quanto questo impianto sia importante per Oropa e per tutto il nostro territorio. Non è soltanto un collegamento con il Lago del Mucrone, ma una risorsa fondamentale per il turismo, per le attività economiche e per chi ama vivere la nostra montagna. Per questo l’approvazione del progetto è un passaggio che considero particolarmente importante: dopo la conclusione della Conferenza dei servizi annunciata ad agosto, oggi abbiamo un progetto verificato, validato e approvato dalla Giunta, che ci consente di procedere verso la gara», dichiara il sindaco Marzio Olivero.

Il primo cittadino interviene anche sul tema dei tempi, oggetto di discussione e di richieste di chiarimento.

«Capisco l’impazienza dei cittadini, che è anche la nostra, e comprendo che su un tema così importante ci siano domande e richieste di chiarimento. Quello che non condivido è che si continui a raccontare questo percorso come se in questi mesi non fosse stato fatto nulla. Gli atti sono pubblici e le procedure sono trasparenti: chiunque ha pieno diritto di verificare il lavoro svolto. Ma proprio consultando gli atti si può vedere quanti approfondimenti, verifiche e passaggi siano stati necessari per arrivare al risultato di oggi. Non stiamo parlando di un intervento ordinario: dobbiamo garantire che un’infrastruttura complessa come questa possa tornare a funzionare in sicurezza e per molti anni. Il confronto politico è legittimo, ma credo che ai cittadini interessino soprattutto i risultati. E oggi un risultato concreto c’è: il progetto è approvato e siamo un passo più vicini alla gara.»

L’investimento complessivo di 12,3 milioni di euro trova copertura attraverso risorse comunali e regionali: 9,9 milioni di euro a carico del Comune di Biella e 2,4 milioni di contributo della Regione Piemonte.

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