In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, la Casa della Resistenza sarà aperta al pubblico martedì 2 giugno 2026 con orario 15:00 – 18.

Festa della Repubblica a Sala Biellese

Oltre alla mostra Ritrattə Partigiane – inaugurata lo scorso 16 maggio e che propone, tra gli altri, i ritratti di tre delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, Nilde Iotti, Teresa Noce e Teresa Mattei – sarà possibile visitare lo spazio espositivo “2 giugno 1946… E fu Repubblica!” dedicato alla ricostruzione di come furono vissuti nel Biellese il referendum del 2-3 giugno 1946 e le elezioni per l’Assemblea Costituente, e ai profili biografici dei sei costituenti biellesi: Pietro Secchia, Vittorio Flecchia e Francesco Moranino per il Partito comunista italiano, Virgilio Luisetti e Ernesto Carpano per il Partito socialista di unità proletaria, Giuseppe Pella per la Democrazia Cristiana.

Per l’occasione saranno anche esposte copie della Costituzione italiana di differenti edizioni e formati.

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