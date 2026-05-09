AttualitàBiella
Festa della mamma, oggi tutte le vostre foto sul giornale
Non perdete l’appuntamento in edicola!
Oggi, sabato 9 maggio, La Provincia di Biella pubblica tutte le foto giunte in redazione per celebrare insieme la Festa della mamma.
Festa della mamma, sul giornale di oggi tutte le foto e gli auguri che ci avete inviato
Come sempre, l’iniziativa del nostro giornale è stata apprezzata molto dai lettori, che hanno risposto inviando centinaia di scatti che oggi scalderanno il cuore di tantissime mamme.
Non dimenticate, quindi, l’appuntamento in edicola!
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