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Festa della mamma, oggi tutte le vostre foto sul giornale

Non perdete l’appuntamento in edicola!

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10 secondi fa

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festa della mamma
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Oggi, sabato 9 maggio, La Provincia di Biella pubblica tutte le foto giunte in redazione per celebrare insieme la Festa della mamma.

Festa della mamma, sul giornale di oggi tutte le foto e gli auguri che ci avete inviato

Come sempre, l’iniziativa del nostro giornale è stata apprezzata molto dai lettori, che hanno risposto inviando centinaia di scatti che oggi scalderanno il cuore di tantissime mamme.

Non dimenticate, quindi, l’appuntamento in edicola!

festa della mamma

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