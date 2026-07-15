Festa del diploma al Bona: tutte le foto dei “maturi”

Sono stati 153 gli studenti che giovedì hanno riempito il cortile della sede centrale dell’I.I.S. “Eugenio Bona” di via Gramsci per celebrare la conclusione del loro percorso scolastico durante la “Festa del diploma”.

Festa del diploma, al Bona una giornata dedicata ai ragazzi che hanno sostenuto l’esame di maturità

L’istituto biellese ha ospitato la quinta edizione della “Festa del diploma”, un appuntamento ormai entrato nella tradizione della scuola e dedicato ai ragazzi che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2025/2026. Una giornata ricca di emozioni, vissuta insieme a compagni, docenti e amici, che ha visto protagonisti i giovani diplomati pronti ad affrontare una nuova fase del loro cammino.

Tra sorrisi, abbracci e qualche lacrima di commozione, la cerimonia ha rappresentato un momento simbolico per salutare gli anni trascorsi tra i banchi dell’istituto. A chiudere la festa non poteva mancare il tradizionale lancio del tocco, gesto che ha suggellato la fine di un’importante esperienza formativa e l’inizio di nuove sfide.

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