Essere presenti da venticinque edizioni significa che, probabilmente, qualcuno dei bambini che è passato a giocare nei primi anni ormai è adulto ed è genitore a sua volta. E in fondo è bello immaginarseli così, con i loro figli per mano, in fila all’ingresso dei giardini Zumaglini, tra i 250 partecipanti all’edizione del quarto di secolo della Festa dei bambini.

Festa dei bambini: un dono di 1300 al Fondo Edo Tempia

Quella di domenica 22 settembre è stata un successo, segno che il menu resta goloso anche dopo tanto tempo: in fondo è una semplice giornata all’aria aperta, per provare i giochi della tradizione e qualche sport grazie alle società che partecipano e contribuiscono

alla manifestazione. «Ma è sempre una bella emozione vedere i bambini aspettare il loro turno davanti alle nostre postazioni» dice lo staff di “Tutti insieme per la vita”, il gruppo che da sempre cura l’organizzazione. E ai sorrisi dei piccoli, si aggiunge la generosità dei

grandi: le offerte raccolte all’ingresso sono state tante e hanno consentito di destinare 1300 euro al Progetto Bambini, il complesso di attività messe in campo dal Fondo Edo Tempia quando in una famiglia la vita è sconvolta dall’arrivo della malattia.

Dal gruppo organizzatore è doverosa la gratitudine verso gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: le gelaterie Biondi, Bertinetti e Gelatissimo gelato, la massoterapia Donati Vittorio di Cossato, l’ottica Longhi, CaBrio, De Mori e il supermercato Conad di Andorno.

«Un ringraziamento particolare» aggiungono i portavoce di “Tutti insieme per la vita” «va ai ragazzi del liceo scientifico Avogadro che hanno prestato servizio durante la giornata e al loro professore Giuseppe Trimboli. Un grazie per la partecipazione spetta anche alla

scuola di inglese Kids&Us, al Basket Femminile Biellese, al Tennis Tavolo Biella e al Circolo degli scacchi di Valle Mosso». E un piccolo grande grazie in più va anche alla clown Sfarfallosa che ha portato i suoi giochi con i palloncini per la prima volta alla festa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato