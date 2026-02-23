AttualitàBiella
Fantasanremo, ultime ore per unirsi alla lega della Provincia di Biella
C’e’ tempo fino alle ore 23.59 di oggi
Domani inizia il Festival della canzone italiana e parte il Fantasanremo. Unitevi anche voi alla lega del giornale La Provincia di Biella. Cliccate su questo link per iscrivervi. Affrettatevi! Per l’iscrizione c’e’ tempo solo fino alle 23.59 di oggi, lunedì 23 febbraio.
Il vincitore avrà in premio un buono da 50 euro da spendere su TicketOne. Per le iscrizioni e’ necessario usare il proprio nome e cognone o l’username di Instagram in modo da essere contattati in caso di vincita. Iscrivetevi subito!
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità23 ore fa
Ecco la vera ricetta della polenta concia
Cronaca2 giorni fa
Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato
Circondario24 ore fa
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Cronaca2 giorni fa
Moto in fiamme, centauro gravissimo
Biella2 giorni fa