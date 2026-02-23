Seguici su

Fantasanremo, ultime ore per unirsi alla lega della Provincia di Biella

C’e’ tempo fino alle ore 23.59 di oggi

Domani inizia il Festival della canzone italiana e parte il Fantasanremo. Unitevi anche voi alla lega del giornale La Provincia di Biella. Cliccate su questo link per iscrivervi. Affrettatevi! Per l’iscrizione c’e’ tempo solo fino alle 23.59 di oggi, lunedì 23 febbraio.

Il vincitore avrà in premio un buono da 50 euro da spendere su TicketOne. Per le iscrizioni e’ necessario usare il proprio nome e cognone o l’username di Instagram in modo da essere contattati in caso di vincita. Iscrivetevi subito!

