Falseum – Museo del Falso e dell’Inganno: un’esperienza da vivere

offre ai visitatori un viaggio coinvolgente tra storia, cultura, fake news d’epoca,

Un luogo unico in Italia dove realtà e illusione si intrecciano in un percorso esperienziale e culturale che invita a riflettere sul confine sottile tra verità e menzogna.

Situato all’interno dell’affascinante Castello di Verrone, in provincia di Biella, il museo offre ai visitatori un viaggio coinvolgente tra storia, cultura, fake news d’epoca, illusioni ottiche e truffe celebri.

Un percorso multisensoriale e interattivo

Il percorso di visita si sviluppa attraverso diverse sale tematiche, ognuna dedicata a un aspetto particolare dell’inganno umano: dal Falso Scientifico alla Fabbrica del Falso, dalle Voci che corrono fino al Falso Mediatico, con installazioni multimediali, giochi interattivi e momenti di riflessione, per stimolare spirito critico e curiosità.

Aperture e visite guidate

Il museo è aperto ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, con orari dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30. Le visite sono guidate e suggestive, con partenze previste più volte al giorno (10:30, 12:00, 15:00, 16:30, 18:00), e non richiedono prenotazione, sebbene sia consigliata per gruppi numerosi o in occasioni di maggiore affluenza.

