L’Amministrazione comunale di Biella ha avviato la procedura per rimuovere il grande faggio a foglia laciniata situato nell’area verde della piscina Rivetti. La pianta è presente fin dall’inaugurazione dell’impianto, avvenuta nel 1958.

Faggio storico della piscina Rivetti sarà abbattuto

L’albero ha dimensioni rilevanti, con una circonferenza del fusto di circa 380 centimetri e un’altezza di circa 16 metri.

Per questa ragione, il Comune ha affidato una specifica indagine fitostatica al dottore forestale Federico Cravello. E’ stato supportato dallo Studio Risorsaterra. La valutazione è stata eseguita attraverso il metodo internazionale V.T.A.. Analizza le condizioni degli alberi e il rischio di cedimento.

Gli accertamenti hanno evidenziato una forte compromissione della vitalità della pianta. I tecnici hanno riscontrato una disfunzione del sistema linfatico. Questi sono estesi disseccamenti della chioma, patologie fungine e segni di insetti xilofagi.

All’albero è stata attribuita una classe di propensione al cedimento C/D, che equivale a un livello di rischio elevato.

La relazione tecnica chiarisce che la semplice rimozione delle parti secche non sarebbe una soluzione.

Considerando che il faggio si trova in un’area pubblica, l’Amministrazione ha deciso di tutelare l’incolumità dei frequentatori della piscina. L’intervento di rimozione sarà effettuato nei prossimi giorni.

L’assessore a Parchi e Giardini, Luca Castagnetti, ha spiegato che un albero così importante non viene mai rimosso a cuor leggero.

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