Evade dai domiciliari per andare in disco ad Alassio.

Era uscito in pieno agosto da casa nonostante fosse ai domiciliari. Obiettivo andare a divertirsi in una delle discoteca alla moda di Alassio. E la serata era andata anche bene. Dopo il divertimento aveva ripreso l’auto per tornare a casa, a Vercelli. Ma è incappato in un controllo ad Albenga, proprio all’ingresso dell’autostrada. Subito dall’identità è emerso che il giovane fosse sottoposto alla misura cautelare. Le forze dell’ordine hanno inoltre verificato che l’uomo aveva un tasso alcolemico oltre al limite.

In tribunale è stato condannato a 10 mesi con rito abbreviato per evasione e guida in stato di ebbrezza.

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