Escursionisti salvati sul Monte Rosa: erano in ipotermia

Complessa operazione di Soccorso alpino e Guardia di Finanza Soccorso alpino lunedì mattina sulla cresta Signal del Monte Rosa. Intervento del versante valsesiano a 4400 metri. Due escursionisti erano rimasti bloccati.

Il primo alpinista è stato tratto in salvo dopo le 12,30 con l’Elisoccorso e trasportato in ospedale in codice verde. Le condizioni meteo non avevano permesso il recupero immediato anche del suo compagno.

L’altro alpinista era stato condotto alla Capanna Margherita. E stato poi portato a valle appena le condizioni meteo lo hanno permesso.

Il salvataggio del primo alpinista

Gli escursionisti sfiniti e impossibilitati a proseguire lungo l’itinerario, avevano lanciato l’allarme nella serata di domenica.

Le operazioni di soccorso, ostacolate dal maltempo, erano iniziate già in nottata con un tentativo via terra da parte di due guide alpine, poi interrotto. Questa mattina, quattro tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati sbarcati più in basso, mentre un secondo trasporto in elicottero ha portato una squadra mista, con anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, presso la Capanna Margherita, da dove si è proceduto in discesa verso i due alpinisti.

Intorno alle 12.30 le squadre li hanno raggiunti e hanno fornito le prime cure. Uno dei due, in condizioni critiche per ipotermia, è stato recuperato con il verricello e trasportato in ospedale grazie a una temporanea finestra di miglioramento meteo.

Il peggioramento meteo successivo ha impedito il recupero del secondo alpinista in elicottero: è quindi iniziata l’evacuazione via terra verso l’alto, in direzione della Capanna Margherita. I soccorritori hanno utilizzato corde, carrucole, paranchi e contrappesi per risalire e trarlo in salvo.

