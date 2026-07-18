Un intervento di soccorso si è concluso felicemente sul massiccio del Monte Rosa, nel territorio di Alagna Valsesia.

Escursionisti dispersi sul Monte Rosa: una donna nel panico

Quattro alpinisti sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in un tratto impervio. L’operazione è stata coordinata dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

L’allarme è scattato intorno alle 15.15, quando le due cordate hanno chiesto aiuto. Gli scalatori avevano completato l’ascesa a Punta Giordani lungo la Cresta del Soldato ma, durante il rientro, hanno smarrito la via di discesa.

Nel tentativo di trovare un passaggio alternativo verso valle, il gruppo si è avventurato su un terreno esposto e instabile. Impossibilitati a muoversi, gli alpinisti si sono fermati allertando i soccorsi. L’avvicinamento dell’elicottero si è rivelato complesso a causa delle forti raffiche di vento in quota, che hanno richiesto il supporto immediato dei tecnici del Soccorso Alpino di valle e della Guardia di Finanza. Grazie alla perfetta sinergia tra le squadre, l’evacuazione è stata completata intorno alle 17.00 con una serie di precise manovre al verricello. I quattro scalatori sono stati così trasportati in sicurezza a valle. Le loro condizioni fisiche generali sono apparse buone, a eccezione di una donna della cordata che è stata subito assistita dal medico dell’equipe a causa dei postumi di una forte crisi di panico che l’aveva colpita durante i momenti più critici in parete.

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