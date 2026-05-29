Attualità
Escursionista scivola nel torrente al Gorgomoro
Recuperata dal Soccorso alpino
Escursionista scivola nel torrente al Gorgomoro.
Ancora da chiarire la dinamica. Fatto sta che stamattina intorno alle 12 una donna è scivolata per diversi metri finendo nel torrente mentre percorreva il sentiero del Gorgomoro. E’ riuscita a chiamare da sola i soccorsi. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. I tecnici hanno raggiunto la donna e recuperata per portarla in ospedale.
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