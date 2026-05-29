Escursionista scivola nel torrente al Gorgomoro.

Ancora da chiarire la dinamica. Fatto sta che stamattina intorno alle 12 una donna è scivolata per diversi metri finendo nel torrente mentre percorreva il sentiero del Gorgomoro. E’ riuscita a chiamare da sola i soccorsi. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. I tecnici hanno raggiunto la donna e recuperata per portarla in ospedale.

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