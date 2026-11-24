Venerdì 27 novembre esce su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme digitali la versione dei Seraphic Eyes di Smoke on the Water, uno dei brani più famosi della storia del rock. Lo scrissero i Deep Purple dopo una notte del dicembre 1971 a Montreux, in Svizzera, quando durante un concerto di Frank Zappa un razzo sparato in sala incendiò il casinò e il fumo si stese sul lago di Ginevra.

La band biellese ama il grande passato del rock e da anni lo porta sul palco accanto ai propri brani, rileggendo i classici con cui è cresciuta, da Immigrant Song dei Led Zeppelin a Break On Through dei Doors.

«Siamo cresciuti con questi dischi e non abbiamo mai smesso di suonarli. Per noi rifare un classico non è copiarlo: è prenderlo per mano e portarlo nel nostro mondo, un po’ più sporco e un po’ più nostro, senza perdere quello che lo ha reso immortale.» racconta Alberto Marconetto.

IL VIDEO

Il videoclip esce venerdì 27 novembre alle 19:43 sul canale YouTube della band. Racconta proprio quella notte: i Deep Purple disegnati a fumetti in rosso e nero rivivono l’incendio di Montreux, dalla pistola lanciarazzi al casinò in fiamme fino al fumo sul lago, poi lasciano il palco ai Seraphic Eyes, ripresi dal vivo.

Anteprima riservata alla stampa: https://youtu.be/tvHEw-8se14

CHI SONO

Alberto Marconetto (voce e chitarra), Laura Gagliardi (basso e cori) e Mattia Ressia (batteria). Suonano un rock alternativo accordato a 432 Hz, una scelta artistica che dà al suono un colore più caldo, con brani propri raccolti in due album e tre EP. I testi parlano di libertà, di critica sul dove viene spinto il mondo, di conformismo e di scegliere il proprio destino.

I PALCHI

Più di cento concerti, il Pistoia Blues con Billy Gibbons degli ZZ Top e la band di Mark Lanegan, l’apertura per Bugo alla festa del Gerusco, concerti in Inghilterra, la diretta al Nuovo Roxy Bar di Red Ronnie e oltre un milione di ascolti su Spotify.

PROSSIMAMENTE

Venerdì 11 dicembre apriranno la serata del tributo europeo ai Linkin Park sul prestigioso palco dell’El Barrio di Torino. Venerdì 18 dicembre apriranno il concerto degli Sham 69 al Borderline di Pisa, la loro prima volta con la storica band punk inglese.

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