AttualitàValle Cervo
Esce di strada con l’auto: positivo all’alcol test
A Campiglia Cervo l’uomo non ha riportato ferite
Notte di paura a Campiglia Cervo, dove nelle prime ore di sabato 18 luglio si è verificato un serio incidente stradale. Intorno alle 3 del mattino, una Land Rover che percorreva il territorio comunale è improvvisamente uscita di strada in modo autonomo. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo sono ancora in fase di esatto accertamento da parte delle autorità competenti, ma i primi riscontri hanno già delineato un quadro piuttosto chiaro sulle responsabilità dell’accaduto.
L’impatto della vettura contro gli elementi a bordo carreggiata è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri per i rilievi di rito, insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Il personale del 115 è stato attivato con urgenza per verificare la stabilità e mettere in sicurezza una pensilina in ferro che, a causa dell’urto con il fuoristrada, era rimasta gravemente danneggiata e risultava potenzialmente pericolante, rappresentando un serio rischio per i passanti.
Al volante del mezzo si trovava un uomo nato nel 1990 che, fortunatamente, è uscito praticamente illeso dall’abitacolo, tanto da rifiutare il trasporto in pronto soccorso proposto dai medici. I guai per il trentaseienne sono però arrivati subito dopo: sottoposto all’alcol test dai militari, l’uomo è risultato positivo. L’auto è stata rimossa da un carro attrezzi, mentre i rilievi proseguono per ricostruire la dinamica.
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