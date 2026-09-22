AttualitàBiella
Elsa Rubino agli studenti: “Non abbiate mai paura”
Il racconto dopo Crans Montana
Nella mattinata di venerdì 18 settembre, gli allievi di quattro classi dell’Itis hanno accolto nelle loro aule Elsa Rubino.
Elsa Rubino agli studenti: “Non abbiate mai paura”
La quindicenne biellese vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana per ascoltare direttamente dalla sua voce il racconto di quei tragici momenti.
La scelta delle classi non è stata casuale: la zia di Elsa, Francesca Donatelli, è infatti docente di Lettere in istituto e i suoi allievi, compresi i loro genitori, hanno vissuto con empatia e partecipazione tutte le vicende di Elsa da quel fatidico primo gennaio 2026 fino al suo rientro a casa il 27 giugno; era pertanto doveroso far loro conoscere di persona la ragazza per la quale avevano pregato, si erano preoccupati, avevano sperato fino all’ultimo che non smettesse di lottare. É stato commovente osservare come gli studenti, solitamente vivaci e frizzanti, fossero ammutoliti al racconto di una testimone diretta della tragedia. Tutti loro avevano stilato una serie di domande da sottoporle, ma pochi sono riusciti a parlare tanto si sono calati nell’evento evocato, un dramma che sarebbe potuto capitare a chiunque di loro.
E poi lei, Elsa, che ha raccontato con estrema lucidità e dovizia di particolari la tragedia vissuta, senza mai cedere all’emozione; dettagli agghiaccianti, tanto dell’incendio in discoteca quanto sui tentativi di salvarsi, l’aiuto prestato dai turisti e l’arrivo dei primi soccorsi quando, “una volta fuori, ogni ferito urlava, tutti chiedevano aiuto e i soccorritori non sapevano più su chi intervenire.” Un racconto che è poi proseguito illustrando il lungo periodo delle cure in ospedale ed il progressivo recupero; momenti difficili che tuttavia Elsa ha saputo presentare agli studenti con grande serenità ed un sorriso contagioso che non ha mai smesso di adornare il suo bellissimo viso; un viso illuminato da una straordinaria energia vitale, quella forza che ogni giorno permette ad Elsa di continuare a vivere con gioia e progettualità la propria vita “anche in nome – ha sottolineato la giovane – dei miei amici che da Crans-Montana non hanno avuto la fortuna di tornare. Ecco ragazzi – ha poi concluso Elsa prima di salutare gli studenti – fate come me: non spaventatevi davanti alle difficoltà della vita, ma affrontate tutto con un sorriso. Sorridete sempre, ai vostri genitori, ai vostri amici, godete delle piccole cose e non date mai nulla per scontato, perché quello che abbiamo oggi non è detto che ci sia ancora domani. E poi vivete, vivete per chi non può più vivere; ridete per chi non può più farlo. Vivete per loro, pensando a loro. É quello che io faccio ogni giorno, quando mi appresto ad affrontare la mia giornata: dedico un pensiero e un sorriso a Riccardo, Achille, Sofia e a tutti gli altri amici che a Crans-Montana non ce l’hanno fatta.”
Il ciclo di interventi tenuto da Elsa nelle classi fa parte di un progetto di Educazione civica dell’Itis denominato “La cura” ed è ricompreso in una Unità di apprendimento del biennio focalizzata sul mondo degli adolescenti; in tale contesto, molto spazio è dedicato alla sensibilizzazione degli studenti circa la necessità di “volersi bene”, così come di “voler bene” alle cose del mondo che li circonda.
“L’apporto di Elsa a questo progetto è stato fondamentale – afferma commosso il preside Tiziano Badà – perché la sua testimonianza è quella di un’adolescente che ha visto il mondo caderle addosso, ma che ha saputo rialzarsi con una forza di volontà straordinaria che è di esempio per tutti noi; so che gli studenti coinvolti nel progetto sono molto grati ad Elsa per aver voluto portare in classe la propria testimonianza e per ciò che, tramite il suo coraggio e la sua forza, ha insegnato loro. Da parte mia, non posso che ringraziare Elsa per la sua disponibilità, la sua tenacia e per le sue grandi doti comunicative; un sentito ringraziamento giunga anche ai suoi genitori e alla professoressa Francesca Donatelli, il cui impegno è stato determinante per la riuscita dell’iniziativa.”
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