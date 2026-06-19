AttualitàBiella
Elsa accolta dalle amiche al suo ritorno a Biella
Le cure continueranno in day hospital.
E’ stata accolta dalle amiche al suo arrivo a Biella. Elsa, la 15enne rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno al Constellation di crans Montana, ha fatto ritorno a casa ieri. Dopo mesi di cure e lotte tra l’ospedale di Zurigo e il Regina Margherita di Torino, ora si segnala un primo ritorno alla normalità.
Elsa accolta dalle amiche al suo ritorno a Biella
Le cure non sono finite, verrà assistita in day hospital nei prossimi mesi, ma ci saranno ancora controlli. Ieri ha lasciato l’ospedale. A casa l’aspettavano per una piccola festa le amiche.
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