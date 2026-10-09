Ecotrail del Lessona Doc: si corre domenica

port, paesaggio e prodotti locali saranno al centro della prima edizione dell’Ecotrail del Lessona DOC, in programma domenica 11 ottobre. Organizzata dall’ASD Splendor 1922 insieme al Circolo Lessona, la manifestazione propone due gare di trail e una camminata tra vigneti e boschi. E a pochi giorni dall’appuntamento sono già quasi 200 gli iscritti.

Tre i percorsi disponibili: il trail lungo di 25 chilometri con 550 metri di dislivello positivo, quello breve di 16 chilometri con 390 metri di dislivello e la camminata di 8 chilometri. Il tracciato più lungo, ad anello, attraversa le vigne del Lessona DOC, i boschi morenici, le cascine e i belvedere fra Prealpi e Monte Rosa.

La giornata proseguirà anche dopo il traguardo, con ristoro e degustazioni.

E proprio l’aspetto enogastronomico sarà aperto non soltanto agli atleti. Anche il pubblico potrà partecipare alla degustazione di riso accompagnato dal vino Lessona, per vivere la giornata anche attraverso i prodotti del territorio.

Il ritrovo sarà al Palazzetto dello Sport di via per Masserano, a Lessona. Il ritiro dei pettorali è previsto sabato o domenica dalle 7.30. La partenza del percorso di 25 chilometri è fissata alle 9.30, quella del trail di 16 alle 9.45. A seguire prenderà il via la camminata.

Intanto le iscrizioni proseguono: sarà possibile iscriversi fino a domenica mattina, dando così la possibilità anche ai partecipanti dell’ultimo momento di prendere parte alla manifestazione. Per la camminata sarà inoltre possibile iscriversi il giorno stesso al costo di 7 euro.

Le previsioni per domenica indicano inoltre condizioni meteo favorevoli, elemento che potrebbe accompagnare una giornata pensata per unire sport, natura e scoperta del territorio.

Saranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili dei due trail e i primi di categoria. Ai primi 300 iscritti sono assicurati un premio di partecipazione e una medaglia.

Per informazioni: splendor1922@gmail.com

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