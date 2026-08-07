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E’ stata un’altra notte di fuoco sul Monte Barone

Da martedì continuano le operazioni di spegnimento

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È stata un’altra notte di fuoco sulle montagne della Valsessera.

E’ stata un’altra notte di fuoco sul Monte Barone

Tra ieri e oggi, venerdì 7 agosto, il gigantesco incendio boschivo ha continuato ad avanzare, illuminando il cielo con un fronte visibile da chilometri di distanza. Le fiamme sono rimaste ben osservabili dalla Valsessera, dal Triverese, da Borgosesia e da gran parte della bassa Valsesia. All’alba sono riprese le operazioni di spegnimento con vigili del fuoco, volontari delle squadre Aib e mezzi aerei impegnati su entrambi i versanti della montagna.

Situazione tragica come riporta il sito www.notiziaoggi.it

Resta invece molto critica l’evoluzione dell’incendio soprattutto sui versanti del monte Pissavacca e del Cornabecco, dove il fuoco continua a scendere sia verso la Valsessera sia verso la valle dello Strona. Il fronte resta estremamente esteso e interessa ormai un’area di grandi dimensioni, rendendo complessa qualsiasi strategia di contenimento.

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