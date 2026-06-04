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E’ l’instabilità a farla da padrone nei cieli biellesi
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno
E’ l’instabilità a farla da padrone nei cieli biellesi. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.
E’ l’instabilità a farla da padrone nei cieli biellesi
La notte si presenta con un cielo coperto e temperature che si attestano intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa è al 100%, con un’umidità elevata che raggiunge il 90%. I venti spirano da Nord a una velocità di circa 7,2 km/h.
Nella mattina, si assiste a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse e temperature che salgono fino a 25,8°C. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 9,5 km/h, mentre l’umidità scende attorno al 62%.
Nel pomeriggio, il cielo torna a essere coperto, con temperature che si stabilizzano sui 23,9°C. La possibilità di precipitazioni è presente, con una probabilità del 24%. I venti si fanno più intensi, con raffiche che possono raggiungere i 27,6 km/h.
La sera si prevede nuovamente caratterizzata da nubi sparse, con temperature in calo fino a 18,1°C. Le condizioni di umidità rimangono elevate, attorno al 79%. Verso la fine della giornata, c’è la possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi previsti.
In sintesi, domani a Biella si assiste a un’alternanza di condizioni meteo, con un inizio di giornata umido e nuvoloso, seguito da un pomeriggio più instabile e una serata che potrebbe portare qualche pioggia.
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