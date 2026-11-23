Due donne e una bimba di soli 3 mesi lungo il Cammino d’Oropa della Pace.

Due donne e una bimba di soli 3 mesi lungo il Cammino d’Oropa della Pace

Sono state due donne e una bimba di appena tre mesi le prime escursioniste ad aver percorso il Cammino di Oropa della Pace. Per loro un’esperienza fatta di incontri e grandi emozioni.

A settembre era stata Marika Ciaccia, guida escursionistica ambientale, scrittrice e divulgatrice, a percorrere l’intero anello, con la sua bambina in fascia, per far conoscere il cammino.

A fine ottobre è stata invece la volta di Elisa e Aldijana, le prime a mettersi in cammino dopo di lei, partite insieme al cane Rolo e ad Aurora, la figlia di Elisa, trasportata nel marsupio. Un’esperienza che ha regalato a tutte loro emozioni e ricordi significativi.

Già nella prima tappa, nei nidi del bosco, si incontra uno dei simboli più suggestivi del percorso: pietre sulle quali sono incise parole di pace. Chi passa può prenderne una e lasciarla più avanti, affinché possa essere raccolta da chi arriverà dopo.

Anche lungo la strada non sono mancati incontri speciali. Le camminatrici hanno conosciuto «persone fantastiche e gentili», tra cui i proprietari del B&B Balcone del Biellese, che hanno donato loro un thermos per il latte di Aurora.

Infine, dopo altri 17 chilometri a piedi, l’arrivo al Santuario di Oropa, meta del cammino e traguardo di un’esperienza che ha intrecciato scoperta e condivisione.

Il Cammino d’Oropa della Pace

Si tratta di un percorso ad anello in tre tappe che unisce Biella, Pettinengo e il Santuario di Oropa, in un itinerario di circa 42 chilometri.

Il tragitto parte dalla stazione ferroviaria di Biella San Paolo e passa da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, dove si ritira e si timbra la credenziale.

Il percorso attraversa il quartiere di Chiavazza, dove si può ammirare la sequoia più grande d’Italia, sale verso le colline biellesi fino a Villa Piazzo, sede di Pacefuturo. La seconda tappa attraversa i boschi della Valle Cervo toccando Andorno Micca e Sagliano Micca fino a raggiungere il Santuario di Oropa, dove è possibile pernottare nella suggestiva foresteria.

La terza tappa ridiscende verso Biella lungo il bellissimo “sentiero di Oropa”, che costeggia l’omonimo torrente, un corridoio verde che riporta nel centro cittadino.

Il cammino è segnalato e percorribile in entrambe le direzioni: può quindi essere il naturale proseguimento del Cammino della Serra (Santhià-Oropa) per chi ha uno o due giorni in più e vuole prendersi il tempo necessario per visitare il Santuario e il Sacro Monte di Oropa (bene riconosciuto dall’Unesco) vivendo la magica atmosfera serale del luogo di culto.

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