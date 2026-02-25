Due dj biellesi sul carro vincitore del Palio dei rioni a Borgosesia

C’è una firma biellese, anzi due, sul carro “La paura è solo paglia”, del rione Montrigone, premiato come il migliore del Carnevale 2026 di Borgosesia. Del team, infatti, con il compito di occuparsi della musica e del djset, c’erano Davide Maso (dj Maiz) e Pietro Nelva (dj P).

«È il secondo anno che collaboro – racconta sorridendo Maiz – ed è il secondo anno che il loro rione vince il palio, si vede che noi biellesi portiamo fortuna. A coinvolgermi, l’anno scorso, sono stati Marco, l’ideatore del carro, e Simone Cazzaro, un ragazzo di Masserano che quest’anno purtroppo non ha potuto partecipare. Diciamo che abbiamo esportato un po’ di “musica biellese” in Valsesia».

Il bilancio per lui è più che positivo: «È un’esperienza fantastica – racconta – perché coinvolge veramente tutte le persone. C’è chi fa il palio, chi il mini palio, chi partecipa a piedi… tutti ci si dedicano anima e corpo. Chi si occupa dei carri inizia a pensarci d’estate e a costruirlo a settembre, dietro c’è un lavoro impressionante. Borgosesia domenica era veramente una bomba e c’erano anche tanti biellesi, ho riconosciuti tanti amici in mezzo alla gente».

Non era la prima esperienza “carnevalesca” per Maiz, che nel 2023 aveva già vissuto il sabato sera del carnevale di Ivrea, quando aveva fatto da spalla a Filippo Regis, in console, nella piazza degli Scacchi.

«Anche quella era stata un’esperienza bellissima – spiega -. Vissuta da un biellese poi, non avendo noi carnevali di questo tipo, è davvero emozionante. La situazione qui è diversa, anche perché sembra che si vada un po’ di più ognuno per conto proprio. C’è Chiavazza, sicuramente, c’è il Bal dal Lunes, che però ho la sensazione abbia un po’ perso qualche occasione nel passaggio da una generazione all’altra. Poi c’è la Folle Notte che funziona. però sarebbe bello arrivare a poter proporre qualcosa di più articolato e su più giorni. A Borgosesia, per intenderci, fanno una festa dopo l’altra per tre settimane…».

