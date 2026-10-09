Ducato ibrido darà lavoro a Verrone fino al 2033.

L’ex Lancia di Verrone, ora stabilimento Stellantis, si è conquistato la produzione del nuovo cambio destinati ai motori del Fiat Doblò ibrido.

A partire dal 2024, Verrone è diventato l’unico fornitore ufficiale di cambi per la gamma di veicoli commerciali leggeri (tra cui il Fiat Ducato) prodotti nei grandi centri di assemblaggio di Atessa (Italia) e Gliwice (Polonia

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