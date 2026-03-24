Attualità
Droga: tre biellesi arrestati a Torino
Trovati con un chilo di hashish
Droga: tre biellesi arrestati a Torino
Operazione antidroga della squadra mobile di Biella insieme ai colleghi di Torino. Tre giovani di 19, 22 e 16 anni sono stati arrestati in via Lecce a Torino. Sono stati sorpresi con un chilo di hashish. Secondo l’ipotesi degli investigatori era destinato a essere rivenduto nel Biellese.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia3 giorni fa
Annullata la 50esima edizione dell’Alpàa
Attualità2 giorni fa
Dopo 65 anni chiude i battenti la pasticceria Vallese
Attualità2 giorni fa
Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella
Biellese Orientale1 giorno fa
Camion si ribalta e finisce fuori strada
Attualità3 giorni fa