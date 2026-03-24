Droga: tre biellesi arrestati a Torino

Operazione antidroga della squadra mobile di Biella insieme ai colleghi di Torino. Tre giovani di 19, 22 e 16 anni sono stati arrestati in via Lecce a Torino. Sono stati sorpresi con un chilo di hashish. Secondo l’ipotesi degli investigatori era destinato a essere rivenduto nel Biellese.

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